Niemcy się nie ugięli. Zakaz wjazdu dla rosyjskiej skandalistki

Przykro mi to pisać, ale jestem zmuszona wycofać się z Hamburga z powodu problemów z wizą. Mój zespół i ja złożyliśmy wniosek na czas, ale niestety rozpatrzenie zostało opóźnione. W zeszłym roku bardzo podobała mi się gra w Hamburgu i mam nadzieję, że będę mogła tam wrócić w 2024 roku! W tej chwili zespół i ja robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej przygotować się do turniejów USA

~ napisała w mediach społecznościowych Potapowa.