Niemal 90 procent, tak Polka rozbiła Rosjankę. 59 minut i było po wszystkim

Dla Martyny Kubki rywalizacja w Szarm el-Szejk jest ostatnią w ramach zawodów ITF w tym roku, choć zapewne na korcie jeszcze się pojawi. Jej klub WKT Mera Warszawa znalazł się bowiem w finałowym turnieju Lotto Superligi, który odbędzie się 22 grudnia w Łodzi. W zespole BKT Advantage Bielsko-Biała można z kolei spodziewać się wtedy Mai Chwalińskiej czy Katarzyny Kawy . Już kilka dni później Chwalińska i - miejmy nadzieję - Kawa ruszą do Australii na kwalifikacje pierwszego wielkoszlemowego turnieju w 2025 roku.

Martyna Kubka nie ma na to jeszcze szans, ale jeśli powiedzie jej się w Szarm el-Szejk, może tenisowy rok skończyć w czwartej setce rankingu WTA. I koło 130. miejsca na liście deblowej.

Efektowne zwycięstwo Martyny Kubki w turnieju w Szarm el-Szejk. Potrzebowała 59 minut

We wtorek 23-letnia zawodniczka, wspólnie ze Słowaczką Kateriną Kuzmovą, w efektowny sposób awansowały do ćwierćfinału debla - duet z Egiptu pokonały w 55. minut 6:2, 6:1. O półfinał miały walczyć jutro, ale co się stanie z tym spotkaniem, na ten moment nie wiadomo. Wszystko za sprawą Kuzmovej, która w środę grała w singlu z Sandrą Samir z Egiptu - i miała spore problemy zdrowotne. Ostatecznie poddała spotkanie po pierwszym secie, przegranym 4:6.