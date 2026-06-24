Niedoszła rywalka Świątek nie wytrzymała. To nie pierwszy taki atak

Hejt dotykający sportowców jest coraz częstszym zjawiskiem. Nie jest wcale tajemnicą, że przybrał on na sile wraz z rozwojem cyfryzacji - dziś każdy może założyć w sieci anonimowy profil i wylewać swoje żale w sieci bez bycia rozpoznanym. Niektórzy jednak posuwają się o krok dalej i konta takie tworzą, aby obrażać innych, a nawet... wysyłać poważne groźby.

O atakach hejterów głośno od dłuższego już czasu mówią m.in. tenisistki. Pełne nienawiści wiadomości otrzymuje m.in. Iga Świątek, która nie miała zamiaru milczeć i za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawniła, jak potworne rzeczy otrzymuje na swoje skrzynki pocztowe.

Tematu tego nie unika także Eva Lys. Niemka w przeszłości nie raz pokazywała wiadomości, które hejterzy wypisują do niej m.in. po przegranych meczach. Teraz 24-latka ponownie zabrała głos i postanowiła podzielić się dość ciekawym "przypadkiem". Niemka pokazała historię wiadomości, które wysyłał jej pewien mężczyzna. Ten z początku zasypywał ją miłosnymi wiadomościami, aż wreszcie zmienił taktykę i zaczął wysyłać jej... życzenia śmierci.

"Austin, musimy popracować nad twoimi wahaniami nastroju" - stwierdziła z przekąsem tenisistka.

Eva Lys pokazała wiadomości od jednego z internautów Instagram/eva.lys materiał zewnętrzny

Eva Lys odpadła z turnieju w Bad Homburg. A mogła zagrać z Igą Świątek

Eva Lys ma za sobą nie najlepszy początek sezonu na trawie. W Berlinie Niemka w 1/16 finału wygrała z Magdaleną Fręch 7:6(7), 6:3, jednak w kolejnej rundzie musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Ukrainka wygrała 6:3, 6:2. W Bad Homburg 24-latka zmagania zakończyła jeszcze szybciej - już w pierwszym meczu została odprawiona z kwitkiem przez Emmą Navarro. Amerykanka wygrała spotkanie 7:6(6), 6:3 i awansowała do 1/8 finału, w którym zmierzy się z rozstawioną z numerem pierwszym Igą Świątek.

Iga Świątek i Emma Navarro zmierzą się w środę 24 czerwca. Na kort Polka i Amerykanka wyjdą nie wcześniej niż o godzinie 15.30. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

Eva Lys ANDREAS GORA/DPI AFP

Eva Lys Yuichi Yamazaki AFP

Eva Lys WILLIAM WEST / AFP AFP





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