Niedawno przegrała ze Świątek, teraz taki komunikat. Mistrzyni wielkoszlemowa ogłasza

Niemiecka zawodniczka w kraju nad Wisłą ma naprawdę sporo oddanych fanów. To zasługa nie tylko polskiego obywatelstwa, ale też posiadłości w Puszczykowie. Klimat w Wielkopolsce odpowiadał tenisistce do tego stopnia, że ta w trakcie swojej kariery wygrała naprawdę mnóstwo cennych tytułów. Do skompletowania czterech szlemów zabrakło jej tylko triumfu w Rolandzie Garrosie. Na paryskich kortach najdalej dochodziła do ćwierćfinału.

Reklama