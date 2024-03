Niedawno pokonała Świątek, a tu porażka z 607. tenisistką świata. Mamy "polski" mecz o ćwierćfinał

Tegoroczna edycja turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowa dla Angelique Kerber i Caroline Wozniacki. Obie przypominają o swoim dawnym blasku, który zaprowadził je na szczyt rankingu WTA oraz do wygrania turniejów wielkoszlemowych. Mimo upływu lat i długiego rozbratu z tenisem ze względu na macierzyństwo, wciąż pokazują, że stać je na doskonałe granie .

Na tym nie zakończyły się zdobycze reprezentantki Niemiec. W meczu 1/16 finału Kerber okazała się lepsza od Weroniki Kudiermietowej, a więc zawodniczki, która jako ostatnia pokonała Igę Świątek w ubiegłym sezonie. Rosjanka prowadziła z przewagą przełamania w obu setach . Nie przeszkodziło to jednak Angelique, by wygrać mecz w dwóch partiach. Będąca aktualnie na 607. miejscu w rankingu WTA tenisistka zakończyła spotkanie rezultatem 6:4, 7:5.

Pojedynek jak za dawnych lat. Kerber zagra z Wozniacki o miejsce w ćwierćfinale

Tym samym w 1/8 finału dojdzie do wyjątkowego pojedynku dwóch zawodniczek polskiego pochodzenia. Stawką meczu będzie nie tylko ćwierćfinał turnieju rangi WTA 1000, ale być może także starcie z Igą Świątek. Jeśli bowiem liderka kobiecego rankingu pokona w czwartej rundzie Julię Putincewą, to w kolejnej fazie trafi właśnie na zwyciężczynię "polskiego" meczu. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej kwestii zapadną we wtorek czasu lokalnego.