Niedawno ogłosili rozstanie, a tu takie wieści. Zaskakujący gość na meczu

Zaskakujący gość na meczu rywalki Igi Świątek. Nie udało jej się uciec przed kamerami

Po ogłoszeniu wieści o rozpadzie związku sami zainteresowani skupili się na swoich obowiązkach i przystąpili do rywalizacji w Rzymie. Grek we wtorek zagra na korcie centralnym w 1/8 finału rozgrywek z australijskim tenisistą Alexem de Minaurem. Z kolei jego była dziewczyna już pożegnała się z imprezą we Włoszech.