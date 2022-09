W niedzielnym pojedynku, którego stawką jest awans do ćwierćfinału, rozstawiony z numerem 5 Norweg Casper Ruud (7. ATP) spotkał się z Corentinem Moutetem. Francuz to rewelacja tegorocznego US Open - notowany na 112. miejscu w rankingu ATP 23-letni tenisista wyeliminował już w Nowym Jorku trzech rywali - utytułowanego Szwajcara Stana Wawrinkę (krecz), Holendra Botica van De Zandschulpa (22.) oraz Argentyńczyka Pedro Cachina (66.).

Francuz przegrał gładko dwa pierwsze sety z Ruudem 1:6, 2:6, ale trzeciego wygrał w tie-breaku 7:6 (7-4).

Na początku drugiej partii był bliski wygrania pierwszego gema, gdy jednak nie wykorzystał nadarzającej się okazji i przegrał punkt, od razu przystąpił... do wykonania kilku "pompek".

W czwartej partii znów inicjatywę przejął Norweg i ostatecznie faworyt wygrał ją 6:2, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

W poniedziałek wieczorem czasu w Polsce o awans do najlepszej ósemki singla kobiet US Open zagra Iga Świątek. Rozstawiona z numerem 1 Polka zmierzy się ze 108. w rankingu WTA Niemką Jule Niemeier.