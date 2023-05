Niecodzienne sceny w Rzymie. Tenisista skarcił matkę za mówienie po rosyjsku

Dla Greka nie był to udany dzień. Po pierwszym secie 24-letni zawodnik wyraźnie sfrustrowany podszedł do swojego teamu na trybuny i wypowiedział kilka mocnych słów w kierunku swojej matki.

Matka podpadła znanemu tenisiście na meczu. Chciała mu pomoc, wyszło odwrotnie

Rodzice reprezentanta Grecji często towarzyszą mu podczas ważnych spotkań. Nie inaczej było tym razem. Na trybunach zasiadła Julia Apostoli , która w przeszłości była zawodniczką, a teraz jej rola ogranicza się do udzielania wskazówek synowi . Jak się okazuje, ingerencja matki zaczęła przeszkadzać 24-latkowi w Rzymie.

Po przegraniu pierwszego seta z rywalem, zdenerwowany Stefanos Tsitsipas podszedł do swojego boksu i zaczął zaciekle dyskutować o czymś z bliskimi. Po ostrej wymianie zdań emerytowana sportsmenka zmieniła miejsce do siedzenia.

Według komentatora, Nicka Lestera, znany tenisista był wściekły na swoją rodzicielkę za to, że ta przekazywała mu cenne wskazówki w języku rosyjskim, którym włada na co dzień rywal 24-latka. Co ciekawe, Grek był na tyle sfrustrowany jej zachowaniem, że miał ją nawet poprosić o opuszczenie stadionu.