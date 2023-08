Niecodzienne sceny na meczu pogromczyni Świątek. Nagle podeszła do arbiter

Niemal wszyscy fani tenisa z utęsknieniem wyczekiwali kolejnego wielkoszlemowego turnieju. Po mniejszych imprezach m.in. w Montrealu, czy Cincinnati, oczy sympatyków tenisa skupiły się na Nowym Jorku, gdzie wystartowała kolejna edycja słynnego US Open . Nie jest żadną tajemnicą, że turnieje zaliczane do Wielkiego Szlema z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony "zwykłych" fanów tenisa, jak i znanych na całym świecie celebrytów, którzy śledzą zmagania na światowych kortach.

Triumf na kortach w Ohio sprawił, że 19-latka w oczach wielu ekspertów pojawiła się w gronie głównych faworytek do wygrania US Open. By taki scenariusz miał szansę się zmaterializować, młoda tenisistka musiała wykonać pierwszy krok i pokonać wymagającą Niemkę, Laurę Siegemund.