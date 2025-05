Czesi zawodniczek w topie przez lata mieli wiele. I wciąż mają, choć przecież to ich gwiazdy są często prześladowane przez kontuzje. Były siostry Pliskove , była Petra Kvitova , jest Marketa Vondrousova, a dalej: Barbora Krejcikova , Karolina Muchova, Katerina Siniakova . I niemal w każdym juniorskim turnieju Wielkiego Szlema pojawiają się kolejne zawodniczki, które aspirują do gry na poziomie światowym.

Roland Garros, pierwsza runda kwalifikacji. Linda Klimovicova kontra Linda Fruhvirtova. Zaskakujący przebieg meczu w Paryżu

Klimovicovej daleko na razie do tego, ona przebija się do grona najlepszych przez świat zawodów ITF. I być może ten Roland Garros będzie punktem zwrotnym w jej karierze.

20-latka rodem z Ołomuńca, a dziś mieszkająca w Bielsku-Białej, wylosowała pechowo. Na swoją byłą rodaczkę, z którą jeszcze w profesjonalnym turnieju nie grała, ale z którą zna się zapewne znakomicie. I ma doświadczenie z gry w kategoriach młodzieżowych. Tę wiedzą wykorzystywała dziś do perfekcji, a Czeszka momentami błagalnym wzrokiem patrzyła w kierunku trybun. I jakby chciała zapytać swojego ojca: - Co mam robić?

Klimovicova perfekcyjnie rozgrywała swoje gemy serwisowe. Podanie było jej atutem, ale potrafiła sobie tak ustawiać akcje, by kończyć je forhendem. I punktowała Fruhvirtovą także na stronie returnu. Szanse na przełamanie miała już w pierwszym i trzecim gemie, udało się w końcu w piątym. Za szóstą szansą. I pewnie już domknęła tego seta - wygrała go 6:4. Ostatnia akcja zaś nadaje się do powtórek telewizyjnych. Klimovicova była w głębokiej defensywie, a jednak topspinowym forhendem, granym z trudnej pozycji o krosie, zdołała zaskoczyć rywalkę, która zbiegła akurat do siatki.