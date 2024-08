Niebywały powrót Polki, zaraz po meczu Świątek. Triumf po obronie siedmiu meczboli

Alicja Rosolska zdecydowała się na jeszcze jeden powrót do zawodowego tenisa po narodzinach kolejnego dziecka. Po ponad rocznej przerwie zobaczyliśmy ją po raz pierwszy podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie wystąpiła w duecie z Magdą Linette. Obie dobrze rozpoczęły spotkanie pierwszej rundy przeciwko Marcie Kostiuk i Dajanie Jastremskiej, ale ostatecznie przegrały 4:6, 1:6. Później zobaczyliśmy Rosolską w deblu podczas ITF-a w Bytomiu w duecie z Weroniką Falkowską, aż przyszły starty w parze z Catherine Harrison. Reklama

Także pierwszy wspólny występ z Amerykanką nie przyniósł premierowego triumfu. Podczas WTA 500 w Monterrey przegrały 2:6, 5:7 z duetem Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls. Była to próba generalna przed US Open. Chociaż nie przyniosła wygranej, to pozwoliła na cenne zgranie przed ostatnią wielkoszlemową imprezą w tym sezonie. W czwartek przyszedł czas na rywalizację przeciwko parze Anhelina Kalinina/Martina Trevisan. Obie tenisistki znane są głównie z występów w singlu, ale spróbowały wspólnych sił podczas zmagań w Nowym Jorku.

Pierwsze zwycięstwo Alicji Rosolskiej po przerwie. Wyjątkowy triumf Polki na US Open

Od początku obserwowaliśmy zaciętą walkę z obu stron. Po wzajemnym przełamaniu na "dzień dobry", w szóstym gemie Rosolska i Harrison doczekały się już zbudowania prowadzenia 4:2. Ta sytuacja nie potrwała jednak zbyt długo, bowiem po kilku minutach przeciwniczki wyrównały stan rywalizacji w premierowej odsłonie. Decydujący moment nastał w jedenastym gemie. Wówczas Ukrainka i Włoszka wywalczyły sobie dwa break pointy, wykorzystały jednego z nich. Po chwili domknęła partię wynikiem 7:5. Reklama

W drugim secie mieliśmy podobny schemat. 4:2 dla Alicji i Catherine, ale brakło potwierdzenia przewagi. Rywalki wygrały kolejne trzy gemy i przy stanie 5:4 serwowały po zwycięstwo. Miały meczbola, ale nie wykorzystały go. Za czwartym break pointem doszło do wyrównania na 5:5. Ostatecznie o wyniku partii decydował szalony tie-break. Kalinina i Trevisan prowadziły już 6-2, wydawało się, że jest już po sprawie. Sytuacja potoczyła się jednak zupełnie inaczej. Polsko-amerykański duet doprowadził do wyrównania, a potem bronił kolejne meczbole. Rosolska i Harrison wyratowały łącznie aż siedem okazji i zakończyły drugą odsłonę po swojej myśli - 7:6(9).

Ta sytuacja odcisnęła swoje piętno na dalszej fazie pojedynku. Alicja i Catherine skutecznie otworzyły decydującego seta, już na starcie przełamując przeciwniczki. W siódmym gemie podwyższyły jeszcze prowadzenie i przy stanie 5:2 serwowały po zwycięstwo. Wówczas Anhelina i Martina wróciły jeszcze do gry, ale tylko na moment. Ostatecznie batalia zakończyła się wygraną Rosolskiej i Harrison 5:7, 7:6(9), 6:3. Reklama

Polka doczekała się premierowej wygranej po powrocie do rywalizacji. O kolejną powalczy przeciwko swojej dobrej znajomej - Erin Routliffe. To właśnie rozstawiona z "1" Nowozelandka, była partnerka deblowa naszej zawodniczki oraz Gabriela Dabrowski - tenisistka o polskich korzeniach - będą rywalkami Alicji i Catherine w następnej fazie deblowego US Open.



Reklama Świątek z łatwością pokonuje Shibaharę / AP / © 2024 Associated Press

Alicja Rosolska / AFP

Iga Świątek / PAP/Marcin Cholewiński / PAP