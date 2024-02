Niebywały pech wielkiej rywalki Świątek, fani rozgoryczeni. Jest oficjalny komunikat

Teraz zawodniczka reprezentująca Kazachstan wraca do rywalizacji podczas WTA 500 w Abu Zabi . Dzisiaj ukazała się drabinka turnieju, gdzie mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat została rozstawiona z "1" pod nieobecność Igi Świątek, Aryny Sabalenki i Coco Gauff. Los nie oszczędził jednak tenisistki będącej aktualnie na 5. miejscu w rankingu WTA. Chociaż w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, to od drugiej fazy zmagań szykują się dla niej poważne wyzwania .

W meczu 1/8 finału Jelena zagra z zawodniczką z dobrze obsadzonych eliminacji lub... Naomi Osaką . Japonka otrzymała od organizatorów dziką kartę do głównej drabinki. Nic dziwnego, bowiem mamy do czynienia z czterokrotną mistrzynią turniejów wielkoszlemowych, która wraca w tym sezonie do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej.

W ewentualnym ćwierćfinale może dojść do starcia Rybakiny z Jeleną Ostapenko. Obie tenisistki zdecydowanie nie należą do ulubionych rywalem Igi Świątek. Polka ma ujemny bilans w bezpośrednich starciach zarówno z Kazaszką, jak i Łotyszką. Zawodniczka urodzona w Rydze nie szczędzi sobie gry na początku sezonu. Bezpośrednio po Australian Open, gdzie jeszcze w niedzielę walczyła w finale debla, udała się do austriackiej miejscowości Linz i dotarła już do fazy półfinałowej.