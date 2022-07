Niebywały mecz w ćwierćfinale Wimbledonu! Wielkie widowisko i triumf Nadala

Gracz z San Diego w Kalifornii, jedenasta rakieta tej edycji Wimbledonu, już pobił wszystkie rekordy i doszedł na londyńskiej trawie najdalej w karierze. Pokonał jednak dotąd zawodników znacznie niżej od siebie notowanych, w tym jednego kwalifikanta (Jasona Kublera z Australii), jednego z dziką kartą (Brytyjczyka Alastaira Graya) i żadnego rozstawionego. Rafael Nadal miał natomiast już na rozkładzie dwóch tenisistów rozstawionych.

Wimbledon. Taylor Fritz zaatakował Rafaela Nadala

Młody i wysoki na niemal dwa metry Amerykanin grał jednak bez kompleksów i chociaż w pierwszym secie faworyzowany Hiszpan prowadził 3-1, to on zwyciężył w pięciu kolejnych gemach i całym secie. W drugim z kolei przy 0-3 odrobił straty, wyrównał i grając coraz lepiej, postraszył Nadala solidnie przy 3-3 i jego podaniu ogromną szansą na przełamanie. Hiszpan wyszedł z tego obronną ręką, ale po zakończeniu gema poprosił i pomoc lekarza.

Nadal wrócił jednak na kort i grał może nie w pełni sił, wyraźnie kontuzjowany, ale grał pięknie. Wymiana z Fritzem przy 5-5 w drugim secie była iście fenomenalna i godna finału wimbledońskiego. To był chyba najlepszy fragment meczu, a sponiewierany Rafael Nadal dobił Amerykanina, wygrywając w imponującym stylu tego drugiego seta.

Czas mijał, mecz trwał, Rafael Nadal pewnie czuł się coraz gorzej, a mimo tego nie sposób było go zatrzymać. Wspaniałe wymiany i akcje krasiły również trzeciego seta. Do czasu. Grymas bólu na twarzy hiszpańskiego asa powiększał się, a Taylor Fritz wygrał trzecią partię 6-3.

Zwrotów akcji i przełamań serwisów było tu co niemiara. Nadal w czwartej partii złamał podanie Amerykanina i wyszedł na 2-1. Fritz starał się go rozrzucać po korcie i posyłać piłki po liniach, do których Nadal musiał się maksymalnie wyciągać. Wtedy zapewne bolało go najbardziej.

Przy 4-4 w czwartej partii Rafael Nadal miał szansę złamać serwis przeciwnika, ale nie zdołał tego zrobić. Zamiast kolejnego zwrotu na jego korzyść mieliśmy więc 5-4 dla Fritza i Hiszpan musiał serwować, by pozostać w turnieju wimbledońskim. Doświadczenie faworyta wzięło górę, wybronił się i doprowadził do remisu 5-5 po kilku pięknych wymianach. Niesamowite było to, że kilka chwil po walce o przetrwanie w turnieju Nadal przełamał serwis Fritza i teraz to on prowadził 6-5, wygrał 7-5 i był na dobrej drodze do zmiany losów meczu.

Niesamowita była siła i charakter Nadala w czasie tego piątego seta. Teraz decydowała już każda piłka, każdy błąd, a Hiszpan był zdeterminowany i nakręcony do zakończenia wysiłku sukcesem. Z trudem wyrównał na 3-3, a następnie po niebywałej wręcz walce przełamał serwis Fritza na 4-3.

Takie tie-breaki są ozdobą każdego wielkiego turnieju, jako że Fritz wysilił się na przełamanie powrotne i po czterech godzinach niezwykłego, heroicznego boju. Przy stanie 5-5 w tie-breaku publiczność wstała i biła brawo na stojąco. Fritz zacisnął pięść, gdy doprowadził do 6-5. Nadal szybko odpowiedział i trzeba było zagrać super tie-break, idealnie pasujący do tego meczu.

Tutaj Rafael Nadal był niemal bezbłędny, a Amerykanina opuszczała wiara w to, że zdoła wygrać. Zerwał się ostatni raz, ale po fantastycznej, jednej z najlepszych w meczu wymian przy 6-3 (po ponad czterech godzinach walki!) skapitulował. Awansował Nadal.

Ćwierćfinał Wimbledonu 2022

Rafael Nadal - Taylor Fritz 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6

