Niebywałe sceny na korcie w Monte Carlo. Stewardessa wyręczyła tenisistę

Dopiero co skończył się turniej Estoril ATP, a już rozpoczęły się zmagania w Monte Carlo. Na imprezie rangi ATP 1000 w Monaco stawili się niemal wszyscy najlepsi tenisiści świata, bo i jest o co walczyć. Wkrótce dołączy do nich również Hubert Hurkacz. Polak zanotował niezwykle ważny, bo pierwszy w karierze triumf w turnieju rozgrywanym na mączce. Niestety czasu na świętowanie nie będzie miał zbyt wiele.

Reklama