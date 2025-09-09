Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywałe, co zrobiła na korcie 15-latka. WTA potwierdza, to rekord

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Zakończyły się już ostatnie wielkoszlemowe zmagania w tym sezonie, ale nie oznacza to końca tenisowych emocji. W Guadalajarze ruszył turniej WTA 500, równolegle w Sao Paolo trwa rywalizacja o mniej prestiżowy tytuł WTA 250. To właśnie w Brazylii doszło do sensacyjnych scen z udziałem zaledwie 15-letniej tenisistki. Jej wyczyn nie umknął uwadze WTA - organizacja w mediach społecznościowych ogłosiła przejście tej zawodniczki do historii.

Nauhany Vitoria Leme Da Silva
Nauhany Vitoria Leme Da SilvaMARCELLO ZAMBRANAAFP

Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie padł łupem Aryny Sabalenki, która obroniła tytuł w Nowym Jorku i po raz drugi z rzędu wygrała US Open. Białorusinkę na korcie zobaczymy teraz dopiero na Dalekim Wschodzie, podobnie jak Igę Świątek, która szykuje się do turnieju WTA 500 w Seulu (15-21 września). Nie oznacza to, że aż do startu tej imprezy musimy czekać na emocje związane z występem polskich tenisistek.

W Guadalajarze 8 września ruszył turniej WTA 500, gdzie tytułu będzie broniła rozstawiona z "4" Magdalena Fręch, która rozpocznie zmagania od drugiej rundy. W pierwszej rundzie zobaczymy z kolei Magdę Linette, która zagra z Emilianą Arango. Polskim kibicom nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za to, by obie nasze reprezentantki poradziły sobie lepiej niż Katarzyna Kawa, która z imprezą w Meksyku pożegnała się już po porażce w pierwszym meczu.

Również dwa dni po zakończeniu kobiecego US Open ruszył mniej prestiżowy turniej WTA 250 w Sao Paolo. Tam najwyżej notowaną zawodniczką jest 22. rakieta światowego rankingu, Beatriz Haddad Maia. Brazylijka przystąpi do rywalizacji jako zdecydowana faworytka - turniejową "2" jest bowiem Solana Sierra, która plasuje się o 52 lokaty niżej w rankingu.

Zobacz również:

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski
Tenis

Wpadka Świątek, znów głośno o Tomaszu Wiktorowskim. Tak Amerykanie nazwali Polaka

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    WTA Sao Paolo. Nauhany Vitoria Leme Da Silva sprawiła niespodziankę

    Poza Haddad Maią do turnieju zgłosiło się także kilka innych Brazylijek, z czego większość, poza wspomnianą "1" oraz Laurą Pigossi i Caroliną Alves, występuje dzięki otrzymaniu tzw. dzikiej karty. W tym gronie znalazła się zaledwie 15-letnia Nauhany Vitoria Leme Da Silva.

    Nastolatka do tej pory zbierała doświadczenie w challengerach i to wyłącznie na terenie swojej ojczyzny. Pod koniec ubiegłego roku dotarła do ćwierćfinału w Ribeirao Preto, na początku kwietnia z kolei zagrała w drugiej rundzie w Sao Paolo. Obecnie plasuje się na 1206. miejscu w rankingu WTA.

    15-latka w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Sao Paolo trafiła na swoją rodaczkę, Carolinę Alves. 29-latka, która plasuje się na 237. miejscu w światowym zestawieniu, była zdecydowaną faworytką, ale już pierwszy set pokazał, że może mieć problemy. Wprawdzie przy stanie 3:3 przełamała rywalkę, ale ta odpowiedziała przełamaniem powrotnym, a o losach partii zdecydował dopiero tie-break. Pewnie wygrany przez Alves.

    W kolejnym secie faworytka popełniła aż cztery podwójne błędy serwisowe, w sumie ugrała tylko dwa gemy (2:6). Po tej klęsce już się nie podniosła, w ostatnim secie nawet nie była w stanie wypracować break pointa. Tylko raz, w trzecim gemie, doprowadziła do gry na przewagi, ale to był szczyt jej możliwości. Przegrała 0:6 i pożegnała się z marzeniami o wygraniu singlowego tytułu przed własną publicznością.

    Triumf Nauhany Vitorii Leme Da Silvy (6:7(0), 6:2, 6:0) nie przeszedł bez echa. Brazylijka jest bowiem pierwszą zawodniczką z rocznika 2010 lub młodszego, która wygrała mecz w turnieju rangi WTA, o czym poinformowała organizacja zarządzająca kobiecym tenisem.

    "Pierwsza zawodniczka urodzona w 2010 roku, która wygrała mecz w turnieju głównym WTA. Nauhany Vitoria Leme Da Silva" - ogłoszono.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Świątek wywołała burzę, jest reakcja na wydarzenia w Nowym Jorku. To musiało się tak skończyć

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Polsat SportPolsat Sport
    Młoda kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem udziela wywiadu na korcie tenisowym, trzyma mikrofon i gestykuluje rękami, uśmiechając się naturalnie.
    Nauhany Vitoria Leme Da Silva wygrała mecz w Sao PaoloMARCELLO ZAMBRANAAFP
    Nauhany Vitoria Leme Da Silva
    Nauhany Vitoria Leme Da SilvaMARCELLO ZAMBRANAAFP
    Tenisistka w sportowym stroju ściska dłoń kibicowi przy barierkach kortu, w tle dzieci oraz inni obserwatorzy wydarzenia, widoczne logotypy sponsorów na czarnym panelu.
    Nauhany Vitoria Leme Da Silva odbiera gratulacje po zwycięstwieMARCELLO ZAMBRANAAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja