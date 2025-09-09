Niebywałe, co zrobiła na korcie 15-latka. WTA potwierdza, to rekord

Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie padł łupem Aryny Sabalenki, która obroniła tytuł w Nowym Jorku i po raz drugi z rzędu wygrała US Open. Białorusinkę na korcie zobaczymy teraz dopiero na Dalekim Wschodzie, podobnie jak Igę Świątek, która szykuje się do turnieju WTA 500 w Seulu (15-21 września). Nie oznacza to, że aż do startu tej imprezy musimy czekać na emocje związane z występem polskich tenisistek.

W Guadalajarze 8 września ruszył turniej WTA 500, gdzie tytułu będzie broniła rozstawiona z "4" Magdalena Fręch, która rozpocznie zmagania od drugiej rundy. W pierwszej rundzie zobaczymy z kolei Magdę Linette, która zagra z Emilianą Arango. Polskim kibicom nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za to, by obie nasze reprezentantki poradziły sobie lepiej niż Katarzyna Kawa, która z imprezą w Meksyku pożegnała się już po porażce w pierwszym meczu.

Również dwa dni po zakończeniu kobiecego US Open ruszył mniej prestiżowy turniej WTA 250 w Sao Paolo. Tam najwyżej notowaną zawodniczką jest 22. rakieta światowego rankingu, Beatriz Haddad Maia. Brazylijka przystąpi do rywalizacji jako zdecydowana faworytka - turniejową "2" jest bowiem Solana Sierra, która plasuje się o 52 lokaty niżej w rankingu.

WTA Sao Paolo. Nauhany Vitoria Leme Da Silva sprawiła niespodziankę

Poza Haddad Maią do turnieju zgłosiło się także kilka innych Brazylijek, z czego większość, poza wspomnianą "1" oraz Laurą Pigossi i Caroliną Alves, występuje dzięki otrzymaniu tzw. dzikiej karty. W tym gronie znalazła się zaledwie 15-letnia Nauhany Vitoria Leme Da Silva.

Nastolatka do tej pory zbierała doświadczenie w challengerach i to wyłącznie na terenie swojej ojczyzny. Pod koniec ubiegłego roku dotarła do ćwierćfinału w Ribeirao Preto, na początku kwietnia z kolei zagrała w drugiej rundzie w Sao Paolo. Obecnie plasuje się na 1206. miejscu w rankingu WTA.

15-latka w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Sao Paolo trafiła na swoją rodaczkę, Carolinę Alves. 29-latka, która plasuje się na 237. miejscu w światowym zestawieniu, była zdecydowaną faworytką, ale już pierwszy set pokazał, że może mieć problemy. Wprawdzie przy stanie 3:3 przełamała rywalkę, ale ta odpowiedziała przełamaniem powrotnym, a o losach partii zdecydował dopiero tie-break. Pewnie wygrany przez Alves.

W kolejnym secie faworytka popełniła aż cztery podwójne błędy serwisowe, w sumie ugrała tylko dwa gemy (2:6). Po tej klęsce już się nie podniosła, w ostatnim secie nawet nie była w stanie wypracować break pointa. Tylko raz, w trzecim gemie, doprowadziła do gry na przewagi, ale to był szczyt jej możliwości. Przegrała 0:6 i pożegnała się z marzeniami o wygraniu singlowego tytułu przed własną publicznością.

Triumf Nauhany Vitorii Leme Da Silvy (6:7(0), 6:2, 6:0) nie przeszedł bez echa. Brazylijka jest bowiem pierwszą zawodniczką z rocznika 2010 lub młodszego, która wygrała mecz w turnieju rangi WTA, o czym poinformowała organizacja zarządzająca kobiecym tenisem.

"Pierwsza zawodniczka urodzona w 2010 roku, która wygrała mecz w turnieju głównym WTA. Nauhany Vitoria Leme Da Silva" - ogłoszono.

Nauhany Vitoria Leme Da Silva wygrała mecz w Sao Paolo MARCELLO ZAMBRANA AFP

Nauhany Vitoria Leme Da Silva MARCELLO ZAMBRANA AFP

Nauhany Vitoria Leme Da Silva odbiera gratulacje po zwycięstwie MARCELLO ZAMBRANA AFP