Niebywała dla Polski sytuacja podczas turnieju w Wimbledonie

Tenis Linette - Kerber. Jest nowa godziny meczu Polki! Gdzie transmisja tv i online?

Ta niecodzienna sytuacja ma związek z tym, że Niemka Angelique Kerber na co dzień mieszka w Puszczykowie, które leży w powiecie poznańskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od Poznania, z którego z kolei pochodzi Magda Linette. Dwie rywalki, które stanęły naprzeciw siebie po dwóch stronach siatki wimbledońskiego kortu to zatem sąsiadki!

Magda Linette urodziła się w Poznaniu przed 30 laty i tutaj rozpoczęła treningi jako pięciolatka. W rodzinnym mieście pojawia się chętnie, aczkolwiek rzadko - jedynie wtedy, gdy ma przerwy w zawodach. Niemniej poznaniacy mocno jej kibicują.

Reklama

Puszczykowo kibicuje Niemce Angelique Kerber. Bo to nie Niemka

Za to mieszkańcy pobliskiego Puszczykowa trzymają w sporej mierze kciuki za Niemkę! Dla nich bowiem to żadna niemiecka zawodniczka, ale znana tu i lubiana Ania, jak się ją nazywa. Angelique Kerber urodziła się 34 lata temu w Bremie w Niemczech, ale ma polskich rodziców, polskie obywatelstwo (obok niemieckiego), polskie obyczaje i polskich przyjaciół. Od dziewięciu lat mieszka i trenuje w Puszczykowie, które bardzo lubi i w którym powstało nawet poświęcone jej centrum tenisowe zwane Angie. Istnieje dzięki inicjatywie Marii i Janusza Rzeźników, czyli babci i dziadka Angelique Kerber.

CZYTAJ TAKŻE: Bojowa zapowiedź Magdy Linette przed meczem z Kerber

Znakomita tenisistka podkreśla, że z dziadkami łączy ją wiele i bez nich nie byłoby jej sukcesów sportowych. Gdy wygrywa, pierwszy telefon wykonuje właśnie do Puszczykowa, do ukochanego dziadka. To były bramkarza Polonii Leszno (babcia Maria grała z kolei w piłkę ręczną), który jeszcze w latach sześćdziesiątych wyjechał do Niemiec. Państwo Rzeźnikowie odwrotnie niż wielu polskich emigrantów w Niemczech wrócili do kraju i to jeszcze w czasach PRL.

- Puszczykowo to jedno z najważniejszych miejsc w życiu. To mój dom - podkreśla Angelique Kerber. Ma kilka ulubionych miejsc w okolicy. Trudno się jej dziwić, to przepiękna okolica na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dla tenisistki ukochanym miejsce jest zwłaszcza Jezioro Jarosławskie. Ma wytyczoną trasę nad jezioro, którą pokonuje biegiem lub rowerem.

Linette - Kerber. Transmisja online live stream. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Linette - Kerber online live stream na Polsat Box Go. Spotkanie Linette - Kerber można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik meczu Magda Linette - Angelique Kerber na sport.interia.pl. Triumfatorka meczu Linette - Kerber w III rundzie zagra ze zwyciężczynią starcia Panna Udvardy - Elise Mertens.