Niebezpieczny incydent w Miami. Triumfator Australian Open od razu ruszył ze wsparciem

Najlepsi tenisiści znani są z tego, że walczą o każdą piłkę do samego końca. Nie inaczej było w przypadku Jannika Sinnera podczas starcia z Christopherem O'Connellem. Triumfator Australian Open w trakcie spotkania o awans do ćwierćfinału ATP Masters 1000 w Miami przypadkowo trafił w swojego fizjoterapeutę podczas próby odebrania serwisu rywala. Na całe szczęście nic się nie stało. Po meczu Włoch został zapytany o to zajście.