Nie żyje ojciec znanej tenisistki. Zafundował jej koszmar, wyznała po latach

Jelena Dokić swego czasu należała do grona najlepszych tenisistek globu. Co prawda brakowało jej spektakularnych triumfów, choćby na Wielkich Szlemach, ale za to w pewnym momencie plasowała się na czwartym miejscu w rankingu WTA. Karierą Serbki opiekował się ojciec, który stosował szokujące wręcz metody. Wszystko ujrzało światło dzienne za sprawą sportsmenki. Kilka lat temu wydała ona książkę. Opisała w niej najbardziej przerażające szczegóły ze swojego życia.

