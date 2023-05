Nie żyje legendarny tenisista. Miał 79 lat

W sumie duet King-Davidson wygrał cztery Wimbledony, trzy US Open i jeden turniej French Open.

Jako gracz deblowy Davidson wygrał dwa duże turnieje: Australian Open w 1972 roku z Kenem Rosewallem i US Open w następnym roku z Johnem Newcombem.

Jego najlepszym występem w grze pojedynczej było dotarcie do półfinału Wimbledonu w 1966 roku. Pięć razy dotarł także do ćwierćfinału Australian Open, raz French Open i dwukrotnie podczas US Open.