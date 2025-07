Nie żyje 25-letnia tenisistka. Wychodzą szokujące okoliczności jej śmierci

Przedstawiciel All India Tennis Association (AITA) Anil Dhupar wyraził smutek i szok w związku ze śmiercią kobiety. "To naprawdę smutne i przykre. Przyjechała do Indore, żeby zagrać w W35 w tym roku. W czasach juniorskich zapowiadała się obiecująco. Zawsze chciała założyć akademię, żeby szkolić przyszłe zawodniczki i pytała, jak to zrobić. To naprawdę szokujące, co się stało" - przekazał, cytowany przez "The Hindu".