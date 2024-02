V. Williams to trzykrotna triumfatorka imprezy w Miami, a ostatni raz wystąpiła w niej w 2021 roku. 43-letnia Amerykanka nie grała w tenisa od zeszłorocznego US Open w Nowym Jorku, lecząc kontuzję kolana. W karierze triumfowała w siedmiu turniejach wielkoszlemowych - pięć razy w Wimbledonie i dwa razy w US Open.

Reklama