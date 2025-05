Nie tylko Sznajder. Skandal w meczu Rosjanina. Kibice nie mieli litości

Obecna rywalizacja w ramach turnieju w Rzymie dostarcza pełnej gamy emocji. Dla niektórych włoskie korty to istna kopalnia radości, podczas gdy inni nie będą wspominać tegorocznej edycji z przesadnym rozrzewnieniem. Z pewnością do tego drugiego grona zaliczyć można Igę Świątek , która przystępowała do rywalizacji w roli obrończyni tytułu. Niestety jej przygoda skończyła się bolesną porażką w 1/16 finału, kiedy to musiała uznać wyższość Danielle Collins .

Podobne odczucia mogą towarzyszyć również Daniiłowi Miedwiediewowi. Rosyjski tenisista dotarł co prawda do 1/8 finału, w której to zmierzył się z Włochem Lorenzo Musettim. Ostatecznie Miedwiediew musiał uznać wyższość swojego oponenta, jednak nie można powiedzieć, że poddał się on bez walki. Niestety podczas jego spotkania doszło do nieprzyjemnego incydentu, który z pewnością nie kojarzy się z dystyngowaną otoczką, jaka zazwyczaj towarzyszy starciom tenisistów.