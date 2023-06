Nie tylko Świątek. Znamy obsadę turnieju WTA w Warszawie. Są duże nazwiska

BNP Paribas Warsaw Open to jedyny w Polsce turniej spod egidy WTA. Największa federacja kobiecego tenisa zawita do Polski po raz trzeci z rzędu . W 2021 roku zawody odbyły się w Gdyni na kortach Arki. Przed rokiem rywalizacja przeniosła się natomiast na obiekty warszawskiej Legii i tutaj już pozostała.

Zawodniczki znów rywalizować będą na kortach przy ulicy Myśliwieckiej, tyle że zmieni się nawierzchnia. W zeszłym roku tenisistki grały na mączce i narzekały na jej stan. Teraz dzierżawiący miejski obiekt klub Legia Tennis & Golf zdecydował się zrezygnować z "cegły". Od połowy marca trwały tam prace modernizacyjne . Na korcie centralnym i czterech pobocznych usunięta została warstwa mączki, a zamiast niej wylano beton. Jak informowaliśmy na naszych łamach , nawierzchnia spełnia teraz najwyższe standardy. Jej producentem jest firma Leykold, której wyroby stosowane są między innymi podczas US Open.

Iga Świątek zagra w Warszawie. Kto jeszcze jest na liście zgłoszeń?

W turnieju głównym wystąpią 32 tenisistki . 23 z nich - najwyżej notowane w rankingu - zostały automatycznie wpisane listę. Kolejne cztery wywalczą udział w eliminacjach, tyle samo dostanie dziką kartę, a jedna trafi do zawodów na zasadzie SE - Special Exempt.

We wtorek organizatorzy ogłosili nazwiska 23 zawodniczek. Zajmują one miejsca od 1. do 106. w rankingu WTA. Siedem z nich plasuje się natomiast w pierwszej pięćdziesiątce. Z numerem jeden rozstawiona będzie rzecz jasna Iga Świątek, ale poza Polką kibice zobaczą też inne klasowe sportsmenki. Rozstawiona z nr 2 będzie Marie Bouzková, a za nimi znajdą się Chinki Lin Zhu i Shuai Zhang. Poza tym w Warszawie pojawią się między innymi Markéta Vondroušová, wschodząca gwiazda światowego tenisa 18-letnia Linda Nosková czy Linda Fruhvirtova.