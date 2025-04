Nie tylko Świątek wygrała Porsche. Ten Polak ją wyprzedził. I nagle doszło do zmiany

Zmagania w Stuttgarcie nie bez powodu należą do jednych z najważniejszych w damskim kalendarzu. To w końcu pierwsze współzawodnictwo w sezonie rangi 500 odbywające się na mączce. Ponadto gwiazdy mają o co walczyć. Organizatorzy każdego roku przygotowują dla zdobywczyni pucharu kluczyki do nowego Porsche, którym następnie można przejechać się po korcie. Dwukrotnie w karierze tego zaszczytu dostąpiła Iga Świątek. Kibice wierzą, że w 2025 roku raszynianka wywalczy samochodowego hat-tricka. Reklama

Najmłodsi stażem sympatycy tenisa mogą nie wiedzieć jednak, że szlak wiceliderce WTA przetarł Wojciech Fibak. Na Polaka nie było mocnych w 1978 roku. Jeszcze wtedy turnieje grano do trzech wygranych setów, tak jak obecnie ma to miejsce podczas Wielkich Szlemów. Po drugiej stronie siatki w starciu o puchar oraz samochód stanął Guillermo Vilas. Argentyńczyk triumfował tylko w jednej partii. Pozostałe padły łupem naszego rodaka. Nagroda? Porsche 928.

"Był to wtedy kosmiczny samochód. Silnik 8-cylindrowy, 6-litrowy" - opowiedział po latach w rozmowie "well.pl". W pewnym momencie doszło do tego, że wspomniane auto cieszyło się większą popularnością niż czołowe gwiazdy dyscypliny. "Więcej kibiców stało przed tym moim Porsche niż do Bjorna Borga w kolejce" - dodawał w tej samej rozmowie Wojciech Fibak. A Szwed w swojej karierze triumfował w aż jedenastu Wielkich Szlemach.

ATP zmieniło zasady gry. Już nikt nie dostał Porsche po triumfie Wojciecha Fibaka

Kluczyki nasz rodak otrzymał... jako ostatni mężczyzna grający na najwyższym poziomie. "Później władze ATP uznały, że to niesprawiedliwe wobec innych turniejów i zakazały takich nagród. Organizatorzy nie mieli zamiaru się poddawać i przerzucili się na turnieje dla kobiet. Władze WTA nie miały z tym żadnego problemu i nikt nie protestował" - oznajmił 72-latek na łamach "WP SportoweFakty". Reklama

Co ciekawe, Wojciech Fibak do dziś jest wielkim pasjonatem motoryzacji. Jego miłość do czterech kółek zaczęła się w latach siedemdziesiątych. "Byłem tak dumny wjeżdżając do Polski, jadąc autostradą niemiecką (...) To nie był Garbus, był chłodzony powietrzem, ale był płaski (...) Nigdy później, kiedy miałem jakieś Porsche nie wiadomo jakie 928, jakieś Carrery, czy Mercedesy nie wiadomo jakie, to nigdy nie byłem tak dumny z jazdy samochodem, jak wtedy gdy jako 20-latek tym Volkswagenem (...) wjeżdżałem do Polski" - zdradził kulisy zakupu pierwszego w życiu samochodu (Volkswagena - dop.red.) legendarny gracz (cytat za: "well.pl").

Poznanianin zapewne z przyjemnością zasiądzie przed telewizorem w sobotnie popołudnie, by podziwiać jak Iga Świątek walczy o kolejne w karierze Porsche. W ćwierćfinale Polka zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Łotyszka ani razu nie przegrała z nią w bezpośrednim starciu, więc szykuje się pasjonująca batalia. Reklama

