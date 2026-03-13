Nie tylko Świątek. Turniejowe "1" też za burtą. Radość Czeszki w Indian Wells

Tegoroczna edycja turnieju WTA 1000 w Indian Wells obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Już w trzeciej rundzie singlowych zmagań z rywalizacją pożegnała obrończyni tytułu - Mirra Andriejewa. Rosjanka nie poradziła sobie z emocjami i po blisko trzygodzinnej batalii niespodziewanie uległa Katerinie Siniakovej. Ten pojedynek sporo kosztował Czeszkę. W następnym meczu skreczowała na początku drugiego seta przeciwko Elinie Switolinie i w związku z tym to Ukrainka mierzyła się z Igą Świątek w batalii o półfinał. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów rozstrzygnęła ją na swoją korzyść po trzech setach.

Jeśli chodzi o Siniakovą, dla niej nie oznaczało to jeszcze definitywnego końca rywalizacji w Indian Wells. Katerina wciąż pozostawała w grze o sukces w grze podwójnej, w duecie z Taylor Townsend. Mimo problemów zdrowotnych, Czeszka zdołała się przygotować do dalszej walki i w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego razem z Amerykanką stanęły do pojedynku z turniejowymi "1" - Sarą Errani oraz Jasmine Paolini.

WTA Indian Wells: Katerina Siniakova i Taylor Townsend walczyły o finał w deblu

Mecz rozpoczął się od serwisu Włoszek. Pierwsze minuty przebiegały pod dyktando podających zawodniczek, ale w trzecim gemie pojawiły się premierowe break pointy. Mistrzynie Australian Open 2025 wykorzystały już pierwszą z dwóch okazji na przełamanie, dzięki czemu przejęły inicjatywę w secie. Siniakova oraz Townsend zdominowały kolejny fragment rywalizacji. W trakcie piątego rozdania wróciły ze stanu 15-40 i zdobyły następnego breaka. Po zmianie stron potwierdziły wyraźną przewagę. Finalnie zamknęły partię rezultatem 6:2.

Katerina i Taylor nie zamierzały się zatrzymywać. Poszły za ciosem i już na "dzień dobry" w drugiej części pojedynku wywalczyły przełamanie po decydującym punkcie. Czesko-amerykański team znów zawiązał kapitalną serię. Po tym, jak triumfatorki pierwszego seta utrzymały swoje podanie mimo break pointa w czwartym gemie, na tablicy wyników zrobiło się już 4:0. Okazja do odrobienia jednego przełamania pojawiła się także podczas szóstego rozdania, ale finalnie mistrzynie Australian Open 2025 ani razu nie straciły własnego serwisu w całym meczu.

Po 60 minutach Siniakova oraz Townsend mogły się cieszyć z efektownego zwycięstwa 6:2, 6:2. Rozstawione z "3" tenisistki powalczą o tytuł z finalistkami tegorocznych wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Po drugiej stronie siatki zamelduje się para Anna Danilina/Aleksandra Krunic. W drugim półfinale pokonały duet Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez 6:3, 6:4. Zapowiada się pasjonująca batalia o trofeum na terenie Kalifornii.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Taylor Townsend CHARLY TRIBALLEAU AFP

Sara Errani Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jasmine Paolini MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

