Nie tylko Świątek, mamy kolejnego Polaka w półfinale Roland Garros. Turniejowa "1" pokonana

Jan Zieliński wciąż musi poczekać na wielkoszlemowy triumf w deblu, ale kto wie - być może sięgnie po drugi tytuł z rzędu w mikście. Nasz reprezentant potrzebuje do tego jeszcze dwóch zwycięstw . Razem z Su-Wei Hsieh są niepokonani w tym roku w tej kategorii. Po tym, jak wygrali Australian Open, teraz zapewnili sobie już co najmniej półfinał Roland Garros.

Polak i Tajwanka idą jak burza przez imprezę w Paryżu. Nie stracili do tej pory ani jednego seta. W 1/8 finału oddali zaledwie trzy gemy parze Liudmiła Samsonowa/Andrea Vavassori . Teraz czekało ich teoretycznie największe wyzwanie, bowiem naprzeciwko stanął duet rozstawiony w stolicy Francji z "1" - Ellen Perez/Matthew Ebden.

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh zagrają o finał Roland Garros. Ósme zwycięstwo z rzędu

Australijczycy jako pierwsi wywalczyli przełamanie, miało to miejsce już w trzecim gemie. Po chwili Zieliński i Hsieh odrobili jednak straty, a potem dołożyli jeszcze dwa gemy na swoje konto i wyszli na prowadzenie 4:2. Przeciwnicy nie dali odskoczyć na trzygemową przewagę. Wygrali gema do zera przy podaniu polsko-tajwańskiego duetu i ponownie złapali kontakt. Chwilę później prowadzili 30-15 w gemie, który mógł im dać wyrównanie na 4:4. Od tej chwili nie zdobyli już ani jednego punktu do końca seta. Ostatecznie Jan i Su-Wei wygrali premierową partię 6:3.