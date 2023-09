Nie tylko Świątek i Sabalenka, kolejna gwiazda zrealizowała swój cel. Mimo wpadki

Im bliżej końca października, tym czołowe tenisistki świata coraz częściej zaglądają do rankingu WTA Race - od niego zależy bowiem, kto na przełomie października i listopada powalczy o wielkie pieniądze i setki punktów. I choć tak naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie odbędzie się WTA Finals, to trzy nazwiska uczestniczek są już znane. Do Igi Świątek i Aryny Sabalenki dołączyła właśnie ta, która w US Open... zawiodła. Czyli Jelena Rybakina.