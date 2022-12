Nie tylko Świątek, Hurkacz i Linette. Polskie kłopoty przed Wielkim Szlemem

Magdalena Fręch liczyła na turniej główny. W eliminacjach będzie rozstawiona

W poniedziałek minął termin zgłoszeń do kwalifikacji Australian Open, które zaczną się 9 stycznia. Są trzystopniowe - aby znaleźć się w głównej drabince, trzeba przejść więc trzy rundy. Niestety, jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy w nich zaledwie jedną Polkę. To Magdalena Fręch, która w końcówce listopada w turniejach w Madrycie i w Walencji zaciekle walczyła o poprawienie swojego rankingu i awans w nim do czołowej setki, co zbliżyłoby łodziankę do ominięcia kwalifikacji. Tak się jednak nie stało. Fręch poprawiła swój ranking dopiero na początku grudnia, gdy dotarła do finału turnieju ITF 100 w Dubaju. Teraz jest w nim 106., a to wystarczy to rozstawienia z dziewiątką w eliminacjach.