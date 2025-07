Nie tylko Świątek. 27 minut i już było po wszystkim. Kolejna Polka zagra o finał

Ten tydzień dla wielu zawodniczek z pogranicza pierwszej i drugiej setki rankingu jest bardzo istotny, bo na bazie najbliższej, poniedziałkowej aktualizacji światowej listy WTA odbędą się zgłoszenia do US Open. A miejsce w głównej drabince ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju zapewnia już co najmniej 100 tys. dolarów brutto nagrody.