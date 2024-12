Nie tylko Sabalenka, Paolini też z nagrodą WTA. Kibice piszą o "największym rabunku"

Triumf Aryny Sabalenki w tej najbardziej prestiżowej kategorii WTA Player Awards nie jest niczym kontrowersyjnym - Białorusinka wygrała w tym sezonie Australian Open i US Open, dołożyła dwa tytuły WTA 1000, a przede wszystkim - skończyła sezon na pierwszej pozycji w światowym rankingu.

Jasmine Paolini z nominacją w najbardziej prestiżowej kategorii. Na zwycięstwo zasłużyła jednak w innej

Była to najważniejsza kategoria z tych ogłoszonych w poniedziałek w ramach Tygodnia Nagród WTA , ale zainteresowanie towarzyszyło też pozostałym. Już po ogłoszeniu nominacji wrzało, bo Włoszka Jasmine Paolini została nominowana w kategorii "Zawodniczka roku" , a pominięto ją przy wyborze tenisistki, która zrobiła największy postęp.

Tu zaś wygrała Emma Navarro - Amerykanka w ciągu tych 12 miesięcy przesunęła się z 31. pozycji na ósmą. Miała momenty dobre, wygrała turniej WTA 250 w Hobart, dotarła do półfinału US Open . Były też jednak chwile, gdy gasła. A na sam koniec, po kiepskich występach i kuriozalnych decyzjach w Azji (choćby o starcie w WTA 125 w Hongkongu ), wypadła z miejsca dającego grę w WTA Finals w Rijadzie. Po czym zrezygnowała z bycia rezerwową.

Wielkie oburzenie na platformie X po decyzji WTA. To Paolini uczyniła największy postęp w 2024 roku

Nic więc dziwnego, że wywołało to kolejne dyskusje kibiców, znów w mediach społecznościowych zrobiło się gorąco. "Paolini bez nagrody za największy postęp to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek widziałem" - pisze na platformie X użytkownik Raj. I dodaje: "Nie powinno być takiej zasady, że nie można być nominowanym w dwóch kategoriach".

Realnie patrząc, dla Jasmine Paolini była to raczej ostatnia szansa, by zaistnieć w tej kategorii. Jeśli z czwartej pozycji zdoła się podnieść jeszcze choćby o jedno miejsce, znów będzie kandydatką do tytułu "Zawodniczki roku".