Nie tylko Hurkacz. Majchrzak z tytułem, Australian Open na wyciągnięcie ręki

Po raz pierwszy w karierze Kamil Majchrzak wygrał aż sześć turniejów w jednym sezonie - to szóste trofeum zapewnił sobie w niedzielę w Villenie w Hiszpanii, pokonując w finale rozstawionego z piątką Amerykanina Nicolasa Moreno De Alborana 6:4, 6:2. Zarazem to wyrównanie największego osiągnięcia z tego roku, bo - podobnie jak w Bratysławie - 28-latek triumfował w imprezie rangi ATP Challenger 100. I co ważniejsze, tenisista WKT Mera Warszawa jest już blisko głównej drabinki Australian Open.