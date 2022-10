Nie tylko doping. Gigantyczne problemy Simony Halep: rozwód, napady paniki...

Oprac.: Katarzyna Pociecha Tenis

Choć była jedną z faworytek do finału US Open, szybko pożegnała się z turniejem. Teraz okazuje się, że tuż po zawodach w Nowym Jorku od Simony Halep pobrano próbkę, która w badaniu wykazała pozytywny wynik na substancje dopingujące. Rumunka została zawieszona. Lecz to niejedyny jej problem. Rywalka Igi Świątek jest w trakcie rozwodu, a całkiem niedawno publicznie mierzyła się z atakiem paniki...

Zdjęcie Wielkie problemy Simony Halep, rywalki Igi Świątek / AFP/AFP -/ / East News