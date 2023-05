Nie tak to miało wyglądać. Organizacja meczu Igi Świątek zawiodła

Nie tak dawno Iga Świątek brała udział w turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Niemcy stanęli na wysokości zadania - rywalizacja najlepszych tenisistek na świecie przyciągnęła tłumy. Organizatorzy zadbali też o to, by zawodniczki, dziennikarze i kibice nie mogli narzekać na nudę w czasie wolnym. Na terenie obiektu, na którym rozgrywany był turniej czekały bowiem setki atrakcji i konkursów z nagrodami. Media z całego świata zachwycały się organizacją turnieju, który choć nie należy do zawodów najwyższej rangi WTA, zrobił ogromne wrażenie. Co więcej, panie występujące na korcie nie mogły narzekać na brak wsparcia - trybuny były wypełnione po brzegi zarówno w meczach singlistek, jak i deblistek.