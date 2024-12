Nie potrzebowała nawet godziny. Kapitalny start Polki po dziesiąty tytuł w tym roku

Wydawać by się mogło, że w połowie grudnia polscy kibice tenisowi będą już się nudzić i wyczekiwać na występy Igi Świątek, by znów cieszyć się z sukcesów. Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska, Weronika Falkowska, a teraz także Martyna Kubka dbają o to, by nudy nie było. Ta ostatnia znakomicie zaczęły występ w zawodach ITF W35 w Szarm el-Szejk, wspólnie ze Słowaczką Kataríną Kuzmovą w zaledwie 55 minut uwinęły się z awansem do ćwierćfinału. Jeśli Polka wygra jeszcze trzy mecze, świętować będzie... dziesiąty tytuł w tym sezonie!