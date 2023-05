Nie owija w bawełnę w sprawie Nadala. Padły słowa o ostatnim turnieju

Niedawno słynny hiszpański tenisista Rafael Nadal ogłosił, że z powodu przedłużających się problemów ze zdrowiem musiał zrezygnować z gry w turnieju ATP w Rzymie. To już kolejny turniej na ukochanej nawierzchni Nadala, czyli mączce, który opuścił 37-latek. Zaczęły się mnożyć wątpliwości, co do tego, czy Hiszpan będzie w ogóle w stanie wystąpić na swoim ulubionym wielkoszlemowym turnieju, czyli na kortach Rolanda Garrosa.