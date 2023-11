„Nie mogłam zdezerterować z ojczyzny”. Jak polska finalistka Wimbledonu odmówiła królowi

Co by było gdyby Janusz Kusociński nie wytrzymał? Gdyby podczas okrutnych przesłuchań prowadzonych przez niemieckich oprawców z Gestapo wydał swoich kolegów i koleżanki pracujących w związanej z konspiracją warszawskiej Gospodzie Pod Kogutem? Wśród nich była Jadwiga Jędrzejowska, przed wojną finalistka trzech turniejów wielkoszlemowych . Też została zabrana przez Gestapo. "Kusy" jednak nikogo nie wydał. Została uwolniona.

33-letni Kusociński osiwiał od tortur

Do więziennej celi w Pawiaku zajrzała przez wizjer. Widziała jeszcze, że wujek miał połamane ręce, nie mógł chodzić. Do ciężarówki, która wiozła go do lasu nieopodal miejscowości Palmiry w Puszczy Kampinoskiej , gdzie 21 czerwca 1940 roku został rozstrzelany, współwięźniowie wnieśli go na noszach.