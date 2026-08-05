Nie minęła doba. Chwalińska wysłała wiadomość. Prosto z Toronto

Maja Chwalińska po wielkim sukcesie w Roland Garros znacząco poprawiła swoją sytuację w światowym tourze. Polka po tym, co wydarzyło się w Paryżu awansowała w rankingu WTA o blisko 100 miejsc. Dzięki temu przesunęła się w strefę rozstawionych zawodniczek w Wielkich Szlemach.

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Oprócz tego może także liczyć na rozstawienie w turniejach WTA rangi 1000, w których dzięki temu zaczyna od drugiej rundy, a w pierwszej dysponuje wolnym losem. Tak było podczas imprezy WTA 1000 w Toronto. W drugiej rundzie Chwalińska mierzyła się z niżej notowaną Talią Gibson.

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Australijka nie wydawała się dla Mai przeciwniczką z najwyższej półki. Tak się jednak stało. Gibson źle weszła w mecz, ale później jej poziom zdecydowanie się podniósł. Ostatecznie to niżej notowana z zawodniczek wyszła z rej rywalizacji zwycięsko. Pierwszy set zakończył się wynikiem 7:5 dla Australijki.

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Druga partia była dla Mai zdecydowanie trudniejsza. Gibson weszła na poziom, którego po niej nie oczekiwano, ogrywała Polkę jej własnymi "sztuczkami". To ostatecznie przełożyło się na wygraną Gibson 6:1. Chwalińska może się więc przenieść do Cincinnati, gdzie czeka na nią kolejny tysięcznik.

Po niespełna dobie od porażki z Australijką Chwalińska w końcu zabrała głos w mediach społecznościowych. "Nowe doświadczenia 🙏🏽 Dziekuję licznie zgromadzonej Polonii za wspaniały doping" - napisała w języku angielskimi i polskim w najnowszym wpisie na profilu na Instagramie.

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Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA East News



