S erb ma opuścić imprezy, właśnie w Indian Wells, i Miami , po tym, jak władze amerykańskie przedłużyły do kwietnia wymóg szczepień dla przybyszów z zagranicy. "Nole" nigdy nie potwierdził, że został zaszczepiony. Tenisista, właśnie z tego powodu, stracił zeszłoroczny wielkoszlemowy US Open.

Tenis. Tommy Haas o starcie Novaka Djokovicia w USA

" W USA mają znieść te ograniczenia dla przybyszów z zagranicy do połowy kwietnia . Byłoby miło, gdyby stało się to jednak trochę wcześniej i Novak mógł zagrać w Indian Wells oraz Miami" - powiedział Haas.

"Myślę, że on chce wystąpić w tych turniejach, więc powinniśmy mu dać szansę. Mam nadzieję, że go w nich zobaczymy. Według mnie to byłaby hańba, gdyby nie przyjechał na te imprezy albo, gdyby go nie wpuszczono" - dodał.