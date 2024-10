Nie ma Igi Świątek i od razu historyczny wynik polskiego tenisa. Co za sukces

Iga Świątek nie występuje na kortach od początku września. Wtedy przegrała w wielkoszlemowym US Open z Amerykanką Jessicą Pegulą. 23-letnia raszynianka opuściła całą serię turniejów w Azji, gdzie jednak prezentowały się inne Polki. I w Wuhanie doszło do historycznego wyniku tenisistek z naszego kraju, a stało się to za sprawą Magdy Linette i Magdaleny Fręch, które zameldowały się w ćwierćfinałach.