Nie ma czasu na odpoczynek. Przed Igą Świątek kolejny bank do rozbicia

Iga Świątek ma teraz bardzo napięty grafik. Po krótkiej przerwie od startów spowodowanej kontuzją żeber, raszynianka w wielkim stylu wróciła do gry i obroniła tytuł w Stuttgarcie. Po udanych startach w Niemczech przyszedł czas na rozgrywki w stolicy Hiszpanii. Liderka światowego rankingu doszła aż do finału. Tam jednak musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Polka już niebawem będzie mogła zrewanżować się po przegranym starciu w Madrycie. We wtorek (9 maja) rusza kolejny turniej. Tym razem 21-latka powalczy o cenne trofeum w stolicy Włoch.