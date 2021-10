Nawet dla mistrza wielkoszlemowego US Open z 2020 roku nie zrobiono wyjątku, podał Heute.

Thiem na początku tego miesiąca podał, że czeka na nową szczepionkę.



"Jeszcze się nie zaszczepiłem. Czekam na szczepionkę Novavax, bo słyszałem od mojego lekarza, że ona będzie bardzo dobra" - powiedział tenisista.



Austriak wyjaśnił, że w ostateczności przyjmie inną szczepionkę, żeby zagrać w wielkoszlemowym Australian Open, który odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Organizatorzy turnieju w Melbourne naciskają na szczepienie, a ewentualnością może być kwarantanna, jednak ostateczne decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły.





Tenis. Dominic Thiem: Albo nowa szczepionka, albo inna

"Jeśli ta nowa szczepionka będzie dostępna do listopada, to z niej skorzystam, jeśli nie, to zaszczepię się czymś innym" stwierdził Thiem.



Austriak nie grał w tenisa od 22 czerwca, kiedy doznał kontuzji prawego nadgarstka. Wcześniej już poinformował, że w tym roku już nie będzie występował, aby lepiej przygotować się do następnego sezonu. Teraz mu jednak powiedziano, że nie może w ogóle uczestniczyć w "domowym" turnieju w Wiedniu, ponieważ nie jest zaszczepiony.

Zdjęcie Dominic Thiem / AFP

