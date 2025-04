Nie doszło do pojednania w Madrycie. Polka orzekła koniec starcia Ukrainki z Rosjanką

WTA Madryt. Marta Kostiuk kontra Anastazja Potapowa. Potyczka Ukrainki z Rosjanką na Arantxa Sanchez Stadium

Kostiuk debiutowała w Madrycie jako 15-latka, ale ze stolicy Hiszpanii nie miała dotąd dobrych wspomnień. W głównej drabince wygrała do tego roku jedno z sześciu spotkań, długo musiała więc czekać na przełamanie. I ono nastąpiło, choć ścieżki łatwej nie miała. Trudno bowiem taką nazwać pierwszy mecz z Emmą Raducanu. Poradziła sobie jedna z mistrzynią US Open z 2021, później ograła starszą z sióstr Kudiermietowych.

Rosjanka nie miała jednak we wtorek za wiele do powiedzenia na korcie była po prostu zawodniczką gorszą. Nie wytrzymywała dłuższych wymian, gdy Ukrainka zaczynała rotować uderzeniami. Kostiuk grała bardzo głęboko, mocno. I efekty było widać na tablicy wyników. Szybko bowiem przełamała Potapową, za chwilę podwyższyła na 2:0. Rosjanka miała szansę na odrobienie straty tylko w czwartym gemie. A tak to dość łatwo wygrywały swoje serwisy, zbliżając się do końca seta. I gdy Rosjanka nie miała już nic do stracenia, zaczęła bardziej ryzykować. Została skarcona, drugi break oznaczał koniec seta - było 3:6.