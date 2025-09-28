Nie dojdzie do starcia Gauff z Rybakiną. Sensacja w Pekinie po 134 minutach walki

Poniedziałkowe losowanie turnieju WTA 1000 w Pekinie wyłoniło nam ciekawą potencjalną parę w ćwierćfinale zmagań w stolicy Chin. Rozstawiona z "2" Coco Gauff mogła w teorii trafić na "8" - Jelenę Rybakinę. W pierwszej rundzie obie panie miały wolny los, w piątek przedostały się także do kolejnej fazy. Zdecydowanie większe kłopoty w tej kwestii miała reprezentantka Kazachstanu, która musiała stoczyć trzysetowy bój z Caty McNally. Ostatecznie mistrzyni Wimbledonu 2022 wygrała spotkanie 7:5, 4:6, 6:3. Dyspozycja 26-latki stała jednak pod znakiem zapytania. W trakcie meczu z Amerykanką narzekała na problemy z łokciem. Warto dodać, że Rybakina dotarła do Pekinu prosto z Shenzhen, gdzie uczestniczyła w BJK Cup Finals.

Dziś Jelena stanęła do walki o miejsce w najlepszej "16" rozgrywek w stolicy Chin. Jej przeciwniczką okazała się Eva Lys - dobrze znana polskim kibicom m.in. z pojedynków z Igą Świątek. Niemka plasuje się obecnie na 66. miejscu w rankingu WTA. Zdecydowaną faworytką niedzielnej potyczki była wielkoszlemowa mistrzyni, ale 10. rakieta świata nie podołała wyzwaniu. I to mimo prowadzenia z przewagą przełamania w zaawansowanej fazie trzeciej partii.

WTA Pekin: Jelena Rybakina kontra Eva Lys w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się korzystnie z perspektywy Lys. Niemka wywalczyła przełamanie w drugim rozdaniu, a w kolejnym miała dwie piłki z rzędu na 3:0 przy własnym podaniu. Wtedy pozwoliła jednak rywalce na odrobienie straty w gemie. Także kluczowe piłki powędrowały na konto Rybakiny i doszło do powrotnego breaka. Na tym festiwal przełamań się nie zakończył. Niewiele brakowało, a byłby on kontynuowany w trakcie szóstego rozdania, ale wówczas Jelena obroniła break pointa i doprowadziła do wyrównania na 3:3. Reprezentantka Kazachstanu nie poszła jednak za ciosem. Ostatnie trzy gemy seta należały do Evy. Dzięki temu tenisistka naszych zachodnich sąsiadów wygrała premierową odsłonę 6:3.

W pierwszym gemie drugiej części pojedynku Lys miała break pointa. Finalnie długie rozdanie zakończyło się po myśli Rybakiny. Po zmianie stron doszło do przełamania na korzyść Jeleny. Potem Eva odrobiła stratę breaka, ale nie zdołała doprowadzić do remisu. Od tamtej chwili rozpoczęła się korzystna seria reprezentantki Kazachstanu. Cztery "oczka" z rzędu pozwoliły na pewne wygranie seta wynikiem 6:1.

Trzecia partia przyniosła nowe rozdanie. W pewnym momencie Lys miała piłkę na 3:0, w dodatku przy własnym podaniu. Ostatecznie pozwoliła jednak Rybakinie na doprowadzenie do wyrównania. Wydawało się, że siódmy gem może się okazać przełomowym dla losów całego pojedynku. Wtedy to Eva nie wykorzystała żadnej z dwóch okazji na 4:3 i chwilę później została przełamana. To nie był jednak koniec emocji. W następnym rozdaniu Jelena wróciła ze stanu 0-40, posiadała okazję na 5:3. Finalnie doszło do remisu. Potem Niemka wygrała gema na przewagi i przerzuciła presję na stronę przeciwniczki.

Dziesiąte rozdanie rozpoczęło się pomyślnie z perspektywy 10. rakiety świata. Rybakina wygrała pierwsze dwie akcje, ale potem się pogubiła. Po podwójnym błędzie serwisowym Jeleny przyszedł meczbol dla Lys. Reprezentantka Kazachstanu wybroniła się w bardzo dobrym stylu - najpierw zagrała wyrzucające podanie, a później posłała bekhend wzdłuż linii. Później jednak pojawiały się kolejne szanse dla Evy. I po trzeciej z nich Niemka nie kryła swojej radości ze zwycięstwa. Ostatecznie 66. zawodniczka rankingu wygrała 6:3, 1:6, 6:4 po 134 minutach walki i zameldowała się w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie, gdzie zagra z Barborą Krejcikovą lub McCartney Kessler.

Rozwiń

Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Jelena Rybakina Clive Brunskill AFP

Eva Lys William West AFP

Coco Gauff Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP