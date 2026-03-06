Iga Świątek z racji wysokiej pozycji w rankingu podczas turnieju BNP Paribas Open jest rozstawiona, zmagania rozpocznie od drugiej rundy i na kort wybiegnie w sobotę czasu lokalnego, a więc wieczorem tego samego dnia czasu polskiego lub w nocy z soboty na niedzielę. Polka na wyłonienie swojej rywalki musiała poczekać do czwartku, będzie nią kwalifikantka Kayla Day, która pokonała w pierwszej rundzie Franceskę Jones.

Tenisistka z Raszyna poznała także potencjalne rywalki w trzeciej rundzie. I właśnie tutaj doszło do niespodzianki, dość nieoczekiwanym wynikiem zakończył się mecz Warwary Graczowej z Lili Tagger.

WTA Indian Wells. Iga Świątek poznała potencjalne rywalki w 3. rundzie

Już wcześniej było wiadomo, że Polka w trzeciej rundzie może zmierzyć się z Marią Sakkari, która niedawno pokonała ją w Dubaju. Kwestią otwartą pozostawało jednak, z kim Greczynka zagra najpierw w drugiej rundzie. Swoją rywalkę poznała w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, wyłoniło ją wspomniane starcie Graczowej z Tagger.

Graczowa sezon rozpoczęła nieudanie, wystąpiła w trzech turniejach w Nowej Zelandii i Australii, wygrała tam tylko jeden mecz. Urodzona w Rosji, ale od kilku lat reprezentująca Francję tenisistka, lepiej poradziła sobie w Dosze, dotarła do trzeciej rundy, w której uległa Marii Sakkari. W Dubaju w kwalifikacjach pokonała m.in. Magdalenę Fręch, ale w turnieju głównym furory już nie zrobiła, w drugiej rundzie ograła ją Jessica Pegula.

Tagger z kolei w Australian Open nie przebrnęła kwalifikacji, później wygrała challenger w Fudżajri, dotarła też do finału turnieju WTA 125 w Bombaju. Zaledwie 18-letnia tenisistka zajmuje 119. miejsce w rankingu WTA, w starciu z notowaną na 58. pozycji Graczową trudno było upatrywać ją w roli faworytki.

Już początek meczu pokazał jednak, że Austriaczki nie należy lekceważyć. Tagger w pierwszym gemie przełamała rywalkę, sama z kolei pewnie spisywała się przy swoim serwisie, gdy 18-latka serwowała, Graczowa była w stanie ugrać w sumie zaledwie cztery punkty. Niżej notowana zawodniczka wygrała 6:2, zapachniało sporą niespodzianką.

Graczowa w drugim secie spisywała się lepiej, nawet raz przełamała rywalkę. Tagger jednak w dalszym ciągu dobrze returnowała, w czwartym gemie z kolei wybroniła cztery break pointy. A w kluczowym momencie, przy stanie 4:4 i serwisie Francuzki, przełamała ją drugi raz w partii, by kilka minut później przypieczętować zwycięstwo w secie i całym meczu (6:2, 6:4). Po trwającym 82 minuty spotkaniu młoda Austriaczka dość nieoczekiwanie zameldowała się w drugiej rundzie i to ona zagra z Sakkari, a jeśli pokona Greczynkę, może zmierzyć się ze Świątek.

25-letnia Graczowa z kolei straciła szansę do rewanżu na Polce za to, co wydarzyło się w 2024 roku w Cincinnati. To właśnie wówczas, w drugiej rundzie turnieju, Polka pokonała ją w trzech setach. To był ostatni mecz tych zawodniczek, z Tagger Świątek z kolei jeszcze nigdy się nie mierzyła.

Warwara Graczowa Minas Panagiotakis AFP

Warwara Graczowa ALAIN JOCARD / AFP AFP

Lilli Tagger CN-STR AFP

Gael Monfils - Alexis Galarneau. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport