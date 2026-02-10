Nie dojdzie do meczu Świątek z Paolini. Ważna wiadomość z Dohy

Dla Igi Świątek, podobnie jak dla wielu innych zawodniczek ze ścisłej światowej czołówki, turniej WTA 1000 w Dosze jest pierwszym sprawdzianem formy po wielkoszlemowym Australian Open. Polka z racji rozstawienia w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, w drugiej trafiła na występującą z dziką kartkę Janice Tjen. Jeszcze przed wyjściem naszej reprezentantki na kort, rozegrano starcie Marii Sakkari i Jasmine Paolini, czyli zawodniczek z tej samej ćwiartki turniejowej drabinki, w której znalazło się nazwisko tenisistki z Raszyna. Gdyby Polka miała okazję zmierzyć się z Paolini, otrzymałaby okazję do rewanżu za porażkę w ostatnim turnieju w Wuhan, kiedy to została zdeklasowana w stosunku 1:6, 2:6.

Rozstawiona z "6" Włoszka w Australian Open odpadła już w trzeciej rundzie, Sakkari poszło jeszcze gorzej, bo w drugiej rundzie została wyeliminowana przez Mirrę Andriejewą. Teraz obie stanęły przed szansą na powetowanie sobie niepowodzeń z Melbourne. Włoszka zmagania rozpoczęła od drugiej rundy, Greczynka turniej zaczęła od pokonania Zeynep Sonmez.

WTA Doha. Dwa sety w meczu Sakkari - Paolini

Plasująca się na ósmej pozycji w światowym rankingu Paolini już w pierwszym gemie musiała bronić break pointa, ale wyszła z opresji. Przy kolejnym podaniu już skapitulowała, Greczynka prowadziła 2:1 z przełamaniem na koncie. Tym prowadzeniem jednak długo się nie nacieszyła, Paolini w kluczowym momencie czwartego gema posłała precyzyjny bekhend wzdłuż linii, po chwili skorzystała z błędu rywalki przy wymianie i odpowiedziała przełamaniem powrotnym.

Włoszka kolejne break pointy miała przy stanie 3:2. Pierwszy z nich zmarnowała przez prosty błąd, bo świetnie rozprowadzoną akcję zwieńczyła smeczem prosto w siatkę. Przy drugim Sakkari posłała mocny serwis, na który Paolini nie była w stanie odpowiedzieć. Trzeciej szansy nie było, Greczynka obroniła podanie.

W dziewiątym gemie role się odwróciły, tym razem to Włoszka broniła podania. Przy break poincie zaryzykowała, podeszła do siatki i starała się lekkim uderzeniem zaskoczyć rywalkę, ale odegrała w aut, dzięki czemu Sakkari wyszła na prowadzenie 5:4 i po chwili serwowała po zwycięstwo w secie. Szansy nie zmarnowała, w przeciwieństwie do rywalki perfekcyjnie zakończyła akcję przy siatce, po chwili prowadziła 1:0 w setach.

Mistrzyni olimpijska w grze podwójnej ponownie problemy miała na początku drugiego seta, Sakkari świetnie radziła sobie z podaniem Włoszki i gładko ją przełamała. W kolejnym gemie sama znalazła się w opałach, było już 15-40, ale szybko odzyskała rezon, po drodze pomogła sobie asem serwisowym, finalnie broniąc podanie. Tablica wyników pokazywała rezultat 3:1 dla byłej trzeciej rakiety świata, Paolini znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Widać było, że Włoszka ma problemy, często mówiła coś w kierunku swojego sztabu, wyrażając niezadowolenie z tego, jak układa się mecz.

Włoszka nie była w stanie znaleźć sposobu na świetnie dysponowaną rywalkę, przy wyniku 4:2 dla Sakkari ponownie broniła break pointa, ponownie zaryzykowała schodząc do siatki. I znowu popełniła błąd, wymiana zakończyła się punktem dla Greczynki, która przy prowadzeniu 5:2 serwowała po awans do trzeciej rundy. Notowana na 52. miejscu w rankingu WTA Sakkari wygrała 6:4, 6:2, w 83 minuty pieczętując awans do trzeciej rundy "tysięcznika" w Dosze.

Była trzecia rakieta świata o ćwierćfinał zagra z Lindą Noskovą lub Warwarą Graczową. Jeśli wygra ten mecz, to właśnie ona może stanąć na drodze Polki do półfinału w Dosze, o ile Świątek wcześniej wywiąże się z roli faworytki i wygra swoje mecze.

Jeśli Sakkari zagra z Noskovą, dojdzie do rewanżu za ubiegłoroczny turniej w Adelajdzie, wówczas Greczynka pokonała Czeszkę 6:3, 6:3. Z Graczewą Sakkari z kolei po raz ostatni mierzyła się w 2024 roku, wówczas reprezentantka Francji pokonała ją w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros.

Maria Sakkari Josef Bollwein/APA-Picture Desk via AFP AFP

Jasmine Paolini MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jasmine Paolini BERND WEISSBROD/dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Alicja Grabka: Staram się być dla zespołu pozytywną iskierką. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport