Nie do wiary, piąty finał z rzędu w tym roku. Polka zachwyca na Sardynii

Można powiedzieć, że to tylko zawody ITF, ale przecież w przypadku Martyny Kubki występ warunkują nie jej deblowe starty, a singlowe. Jest tenisistką z połowy czwartej setki rankingu, to nie daje szans na grę w zawodach choćby WTA 125 czy nawet ITF W100. A szkoda, bo nawet gdyby w grze pojedynczej jej nie szło, to powalczyłaby z lepszymi tenisistkami w deblu .

Świetna seria Martyny Kubki. Jej kontynuacja - na Sardynii

Dwie "wypuszczone" piłki meczowe. Trzecia, w tie-breaku, zakończyła mecz

W drugiej partii sytuacja układała się trochę inaczej, to nawet Barry i Kovacevic na początku wygrywały, ale później już było 4:2 dla Polki i Holenderki. Do awansu do finału nie brakowało im wiele, przy wyniku 5:4 miały nawet dwie piłki meczowe. Nie udało się ich wykorzystać, doszło ostatecznie do tie-breaka. A w nim Belgijka i Nowozelandka wygrały tylko jeden punkt, przy stanie 0:4.