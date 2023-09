Nie dała szans rywalce w starciu gigantek. Znamy skład finału w Tokio

Pegula i Sakkari już dwukrotnie mierzyły się ze sobą w tym sezonie. Oba starcia kończyły się trzysetową rywalizacją. W połowie lutego podczas półfinałowego starcia w turnieju WTA 500 w Dosze górą była Jessica , natomiast na początku sierpnia w półfinale WTA 500 w Waszyngtonie rewanż wzięła Maria . Miał to być zatem korespondencyjny pojedynek o lepszy bilans w bezpośrednich starciach w 2023 roku .

Dodatkowo Sakkari przyleciała do Tokio uskrzydlona zwycięstwem w turnieju WTA 1000 w Guadalajarze , sięgając w Meksyku po swoje największe trofeum w całej karierze.

Pewne zwycięstwo Amerykanki w hitowym półfinale

Mecz o awans do finału japońskich zmagań niemal od samego początku układał się po myśli Amerykanki. Co prawda pierwszego gema w tym meczu zanotowała na swoim koncie Greczynka, ale później pięć kolejnych padło łupem Peguli. Wypracowana przewaga spokojnie wystarczyła do kontrolowania inauguracyjnej partii i w konsenkwencji - zwycięstwa Jessiki w pierwszym secie 6:2.