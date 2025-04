Nie dała Białorusince szans. Porażka dwukrotnej mistrzyni Australian Open w Madrycie

Olga Danilović bardzo udanie zainaugurowała swoje tegoroczne starty na mączce. Tuż po tym, jak pożegnała się z turniejem rangi "1000" w Miami, udała się do Antalyi na zmagania WTA 125. Okazała się w nich najlepsza, pokonując w finale Victorię Jimenez Kasintsevą. Następnie tenisistka, która podczas Australian Open 2025 wyeliminowała Jessicę Pegulę, wybrała się na halowe rozgrywki do Rouen. W imprezie rangi "250" dotarła do finału, gdzie po zaciętej walce uległa Elinie Switolinie.

