"Nie chcę tak cierpieć poza kortem". Poruszające słowa tenisisty

Życie sportowca to nie tylko sława, pieniądze i trofea. To także czas spędzony z dala od bliskich, samotność i podróże w samolocie bez dostępu do świata zewnętrznego. Fabio Fognini, podobnie jak wielu innych znanych sportowców swego czasu mierzył się z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym, w tym m.in. z atakami paniki. W rozmowie z Ultimouomo przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, zmieniłby swoje podejście do rywalizacji.