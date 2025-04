Patrząc na skład ćwierćfinałów turnieju WTA 500 w Charleston , trudno mówić o dużych niespodziankach. W gronie ośmiu zawodniczek, które dotarły do tego etapu zmagań, znalazło się aż siedem rozstawionych tenisistek, w tym "1" czyli Jessica Pegula, która zagra z obrończynią tytułu, Danielle Collins. W grze o tytuł pozostają także Qinwen Zheng, Emma Navarro, Amanda Anisimova, Jekaterina Aleksandrowa oraz Anna Kalinska.

Sofia Kenin znowu zagrała z Darią Kasatkiną

Świeżo upieczona reprezentantka Australii mimo to była faworytką meczu, ale dość nieoczekiwanie już w pierwszym secie miała spore problemy. 12. zawodniczka rankingu WTA najpierw nie wykorzystała break pointa, później w czwartym gemie sama straciła podanie i musiała odrobić straty (1:3). Wprawdzie odpowiedziała przełamaniem powrotnym, ale to był jej szczyt możliwości. W kolejnych gemach warunki dyktowała Kenin, która po drodze ponownie obroniła break pointa, a pod koniec partii wygrała gema do zera, a całą partię 6:3.